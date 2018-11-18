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مصر للطيران تسير 27 رحلة لنقل أكثر من ألفى سائح إلى المناطق الأثرية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:20 م
مصر للطيران تسير 27 رحلة لنقل أكثر من ألفى سائح إلى المناطق الأثرية مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأحد 100 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية وعلى متنها 8 الاف و739 راكب.  
 
وسيرت الشركة 27 رحلة جوية إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل  أكثر من ألفي سائح مصري وأجنبي مع بداية الموسم الشتوي، حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية. 
 
وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
 
 
 
 

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