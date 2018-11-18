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"مصر للطيران" تسير 114 رحلة من مطار القاهرة.. وترحيل 15 مهاجرًا أفريقيًا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:41 ص
"مصر للطيران" تسير 114 رحلة من مطار القاهرة.. وترحيل 15 مهاجرًا أفريقيًا مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ 24ساعة الماضية، 114 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى، لتقل نحو 17 ألفا و100 راكب من جميع الجنسيات.
 
 
 
وأضاف مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، نظمت منذ بداية اليوم، 114 رحلة إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، وشهدت انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.
 
 
 
من ناحية أخرى رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى 15 مهاجرا أفريقيا غير شرعيين، حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية.
 
 
 
ووصل المرحلون على متن عدة رحلات، ضمت مهاجرين من عدة دول أفريقية، وتم ترحيلهم على الطائرات المتجهة إلى بلادهم بعد فحص أوراقهم، وإخطار سفارات دولهم بالقاهرة.

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