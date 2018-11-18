video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مرشحة لرئاسة حزب ميركل تتطلع لتخصيص حصة للمرأة فى البرلمان

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:10 ص
مرشحة لرئاسة حزب ميركل تتطلع لتخصيص حصة للمرأة فى البرلمان أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
برلين (رويترز)
إضافة تعليق

قالت المرأة التى تشن حملة لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى زعامة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى إنها قد تفكر فى تخصيص حصص لزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان مع تأهبها لخوض انتخابات لرئاسة الحزب فى ديسمبر.

وجاءت انجريت كرامب-كارينباور فى المركز الثانى فى استطلاع نشرته صحيفة فيلت ام زونتاج بعد حصولها على 32 فى المئة من أصوات التيار المحافظ خلف رجل الأعمال فريدريش ميرز الذى حصل على تأييد 49 فى المئة لخلافة ميركل خلال مؤتمر يعقده الحزب فى السابع من ديسمبر .

وجاء وزير الصحة ينس شبان فى المركز الثالث بعد حصوله على سبعة فى المئة. وشمل الاستطلاع أعضاء الاتحاد الاجتماعى المسيحى البافارى وحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحي.

وقالت كرامب-كارينباور لمحطة (إس.دبليو.آر) إن كثيرين فى الحزب لم يأخذوا بجدية قاعدة أقرها حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى فى 1996 بضرورة أن يكون ثلث المرشحين على قوائم الحزب من النساء وأضافت إن تراجع نسبة تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى فى البرلمان إلى الثلث فى انتخابات 2017 قد يكون فقدانا للشعبية.

وقالت إن إقامة نظام حصص فى البرلمان تعد "ملاذا أخيرا. ولكن من السذاجة الاعتقاد بأن بإمكاننا ترك هذه المسألة تسير فى مجراها الطبيعي".

وعن قضية سياسية أخرى انتقدت كرامب-كارينباور قوانين ازدواج الجنسية واتهمت القيادة فى تركيا بمحاولة إضعاف ولاء المواطنين الذين يحملون الجنسية الألمانية التركية.

وقالت لمجلة دير شبيجل "لو استمر ذلك ستفقد الجنسية المزدوجة معناها وغرضها وعلينا بحث كيفية إنهاء هذا النظام"، وقالت رئيسة وزراء ولاية سارلاند بغرب ألمانيا سابقا إنها تؤيد خطة يحصل بموجبها أبناء المهاجرين على جواز سفر ثان ولكن لا يحصل أولادهم على ذلك.

وصوت حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى بالموافقة فى 2016 على إنهاء الجنسية المزدوجة ولكن ميركل قالت بعد ذلك إنها لا تشعر بأنها ملزمة بهذا التصويت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنجيلا ميركل تنسحب من الأضواء.. المهاجرون واليمين المتطرف والتحالفات الفاشلة كتبت النهاية.. ألمانيا تبدأ التفكير فى مرحلة ما بعد المرأة الحديدية.. الساحة الأوروبية يرثها ماكرون.. والبديل يطرح نفسه وريثا

مرشحة حزب ميركل

حصة للمرأة

البرلمان الألمانى




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة