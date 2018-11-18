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مختله عقليا تلاحق رواد مقهى فى فرنسا بـ"مية نار"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:15 م
مختله عقليا تلاحق رواد مقهى فى فرنسا بـ"مية نار" الشرطة الفرنسية
كتب - أحمد علوى
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فى واقعة غريبة شهدتها أحدى مقاهى العاصمة الفرنسية باريس، قامت سيدة برشق زوار المقهى بحمض الهيدروكلوريك "مية نار"، وأصيب 10 أشخاص كانوا جالسين على المقهى.

 

وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية ، فأن الضحايا بأحد المقاهي بمدينة مارسيليا الفرنسية يعانون من جروح سطحية، وأن السيدة هي امرأة مشردة بلا مأوى.

 

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه تم نقل 6 من المصابين للمستشفى، بينما تلقى 4 آخرين العلاج في الموقع، مشيرة إلى أن الشرطة تعتقد أن السيدة تعاني من مشاكل في قدراتها العقلية، ولم يعرف حتى الآن سبب ارتكابها للجريمة.


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