مختله عقليا تلاحق رواد مقهى فى فرنسا بـ"مية نار"

كتب - أحمد علوى

فى واقعة غريبة شهدتها أحدى مقاهى العاصمة الفرنسية باريس، قامت سيدة برشق زوار المقهى بحمض الهيدروكلوريك "مية نار"، وأصيب 10 أشخاص كانوا جالسين على المقهى.

وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية ، فأن الضحايا بأحد المقاهي بمدينة مارسيليا الفرنسية يعانون من جروح سطحية، وأن السيدة هي امرأة مشردة بلا مأوى.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه تم نقل 6 من المصابين للمستشفى، بينما تلقى 4 آخرين العلاج في الموقع، مشيرة إلى أن الشرطة تعتقد أن السيدة تعاني من مشاكل في قدراتها العقلية، ولم يعرف حتى الآن سبب ارتكابها للجريمة.