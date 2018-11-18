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محمد بن راشد آل مكتوم يحضر اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول الدولى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:19 م
محمد بن راشد آل مكتوم يحضر اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول الدولى محمد بن راشد آل مكتوم
ريهام عبد الله
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تستضيف الإمارات، اجتماعات الجمعية العامة للانتربول الدولى، التى تعقد لأول مرة فى دولة الامارات بحضور ١٩٢ دولة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

اجتماعات الانتربول
اجتماعات الانتربول

 

محمد بن راش
محمد بن راشد

 

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم

 

وقال محمد بن راشد آل مكتوم :"حضرت اليوم جانبا من اجتماعات الجمعية العامة للانتربول الدولي التي تعقد لأول مرة في دولة الامارات بحضور ١٩٢ دولة".

وتابع :"المنظمة الشرطية الأعرق فى العالم مطالبة أكثر من أى وقت مضى بتنسيق الجهود ضد الجريمة المنظمة والإلكترونية العابرة للحدود لجعل مستقبل العالم أكثر أمنا وأمانا".

 


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