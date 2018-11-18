محافظ كفر الشيخ: صرف مرتبات العمالة المؤقتة لموظفى الصحة بـ 2 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ أنه تم تعزيز مديرية الشئون الصحية بكفر الشيح ب 2 مليون جنيه، من وزارة المالية، لصرف مرتبات العمالة المؤقتة، بناءً على طلب محافظ كفر الشيخ والذى كلف بصرف مستحقاتهم فوراً ،بالإضافة استكمال صرف باقى المستحقات للعاملين الذين لهم متأخرات من خلال الموارد الذاتية المتاحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه تم مخاطبة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سريان مستمر للمياه فى فرع النيل برشيد، للتغلب على أى نسب ملوثات، لتلافى الملاحظات والسلبيات التى ظهرت العام الماضى خلال السدة الشتوية، مؤكدا على توفير كميات المياه الكافية للاستخدامات المائية من مياه شرب وزراعة وبنوعية مياه جيدة فى فرع النيل برشيد.

وتابع أنه سيتم صرف كمية من المياه تكفى للحفاظ على نوعية المياه بالفرع دون اى إهدار بالإضافة الى متابعة وزارة الرى اليومية لذلك للحفاظ على نوعية المياه وتأكيدًا على الوفاء بالتصرفات المطلوبة للاستخدامات المائية "مياه شرب، زراعة، صناعة" فى فرع رشيد.

كما تابع محافظ كفر الشيخ أعمال إصدار تراخيص البناء بمركز ومدينة دسوق التى قدمت والتراخيص التى صدرت عن شهر سبتمبر 2018، حيث ان اجمالى عدد التراخيص التى قدمت بلغت 44 طلب، وتمت الموافقة على 22 طلب تراخيص، بينما لم تتم الموافقة على 22 طلب، وبلغ إجمالى طلبات تراخيص البناء بمركز ومدينة دسوق فى الفترة من الأول من يوليو حتى 30سبتمبر 141طلب، تم إصدار 59 ترخيص خلال هذه الفترة، كما تم إزالة 35 مبنى غير مرخص، مؤكداً على إعداد تقرير ازالات المبانى المخالفة والعرض شهريًا.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أصدر القرار رقم 1616 لسنة 2018 بإعطاء مقدمى طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء بياناً بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وبعد تقديم المستندات الواردة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد سداد الرسوم المستحقة وفى حالة وجود موانع يذكر بالبيان الموانع التى تمنع إصداره وذلك على النحو الذى نظمه القانون ودون العرض على أية لجان او طلب أية شروط لم ينص عليها القانون مع إصدار تراخيص البناء فى المواعيد التى حددها القانون وعدم تعطيل إصدار التراخيص إلا لأسباب قانونية مع إخطار صاحب الترخيص باستيفاء المطلوب وفق الإجراءات التى رسمها القانون.