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محافظ قنا يشهد صلح القودة بين أبناء عمومة الخلايفة بجزيرة الحمودى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:27 م
محافظ قنا يشهد صلح القودة بين أبناء عمومة الخلايفة بجزيرة الحمودى جانب من جلسة الصلح
قنا - وائل محمد
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شهد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا  جلسة صلح القودة بين ابناء العمومية من عائلة الخلايفة بقرية جزيرة الحمودي بمركز الوقف بحضور اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخليه مدير أمن قنا والنائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب  ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وكبار العائلات والقبائل وعدد كبير من أبناء العائلة وأبناء القرى المجاورة .

 

وتقدم الهجان بخالص الشكر إلى أبناء العمومة لنبذهم الخلافات وإرسائهم لروح التسامح، كما وجه تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك من أهل المشورة والرأى والعقلاء والمصلحين مشيدًا بدور لجنة المصالحات وكافة الأجهزة التي شاركت لإنجاح هذا الصلح وعلى رأسها الأجهزة الأمنية لافتا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات نجحت فى إنهاء 98 خصومة، داعيا المواطنين إلى تغليب صوت العقل والحكمة عند كل خلاف لنضع حداً للخصومات خاصة الفردية والتى غالبا ما تكون الشرارة لإشعال الفتن.

 

من جانبه أعرب اللواء مجدى القاضى عن شكره وتقديره لأبناء العمومة مؤكدا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة في صعيد مصر مؤكدا حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا.

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