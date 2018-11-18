محافظ جنوب سيناء: نستعين بـ 30 موظفا لسد العجز الوظيفى بالمحافظة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم تطبيق نظام الاستعانة بموظفين من المحافظات الأخرى لسد العجز الشديد ببعض الجهات الإدارية بالمحافظة، مؤكدًا الاستعانة بـ30 موظفًا منهم 10 مهندسين و10 سائقين معدات ثقيلة خاصة أن المحافظة يوجد بها عدد من المعدات الثقيلة التي لا تستخدم نظرًا لعدم وجود سائقين لها و8 غطاسين و2 عامل كهرباء بنظام الاجر اليومى طبق التشيرات رقم 9لتشيرات العمل بالموازنة

جاء خلال انعقاد المجلس التنفيذي اليوم للجلسة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير القائم باعمال السكرتير العام للمحافظة ومدير المديريات الخدمية ورؤساء المدن.

وأضاف المحاف أنه يتم الاستعانة بـ 14 خبيرا في عدة تخصصات ونسعى لتثبيتهم وفقًا للضوابط والقوانين، لافتا إلى أن مدينة أبوزنيمة بها ٣٠٠٠ وحدة سكنية جارى الإنتهاء منها آخر نوفمبر الحالى ، وموقف مدينة دهب ٢٤٠ وحدة سلمت والهيئة الهندسية تقوم حالياً بتلافى بعض من الملاحظات الموجودة بالإسكان ، والعشوائيات بمنطقة الرويسات تم الإنتهاء من المرافق لعدد ٥٠٠ وحدة سكنية ، وجارى الانتهاء من أعمال الطرق الداخلية بمنطقة الرويسات.

وكلف المحافظ كل رئيس مدينة أن يكون لديه موقف الإسكان بالكامل حتى نتمكن من عرض الموقف على رئيس الجمهورية، مطالبا من وكيل التعليم بجنوب سيناء ضرورة إجراء حصر دقيق للعجز في كافة التخصصات لمخاطبة الجهات الخاصة لتعيين معلمين بالتعاقد، لسد هذا العجز

وشرح المهندس مدحت صلاح مدير مديرية الإسكان موقف الإسكان خلال ٤ سنوات مضت لعدد ٩١٣٦ وحدة سكنية تم تنفيذها بالكامل ، وتم تسليم ١٩٠٠ وحدة سكنية بالطور تابعة للمحافظة و١٣٥ وحدة سكنية تابعة لوزارة الاسكان ، ورأس سدر لعدد ٤٨٠ وحدة سكنية تخص المحافظة و١٠٨ وحدة إسكان الوزارة.