محافظ جنوب سيناء: مضاعفة المساحة الكلية لمطار سانت كاترين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه سيتم إجراء تطوير شامل لمدينة سانت كاترين لافتا إلى أن التطوير سيشمل الطرق والأمان السياحية والأثرية بالمدينة، إضافة إلى إجراء تطوير مطار سانت كاترين وأن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني طالب بوضع خطة عاجلة لتطوير مطار سانت كاترين.

وأوضح أن عمليات تطوير المطار ستشمل رفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، بالإضافة إلى إنشاء ممر إضافي وحقل طائرات جديد (ترمك) وصالاتي سفر ووصول جديدتين ومنطقة انتظار سيارات وإقامة عدد من المنشأت الإدارية والفنية

جاء ذلك اليوم الاحد خلال انعقاد المجلس التنفيذي للجلسة رقم (11) لسنة 2018 بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود عيسى السكرتير العام السابق وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وطالب المحافظ جميع رؤساء بإعداد عرض كامل بالإنجازات والمشروعات التي تمت بكل مدينة على مدار 4 سنوات تمهيدا لعرضها على الرئيس السيسي بحضور عدد من القيادات بالمحافظة وعدد من الشباب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط والشروط الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للشباب الجديدة بتمثيل من مختلف فئات الشباب "بدو حضر ذوي الاحتياجات الخاصة" على أن يتراوح أعمارهم من 25 إلى 35 سنة في إطار ضخ دماء جديدة وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ومن جانب أخر، قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم البالغين للسن القانونى للمعاش منهم اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء الذى عمل بالمحافظة منذ عام 2000 حتى 2018 لمدة 18 عام تنقل العدة منصب منها رئيس مدينة دهب ورئيس مدينة شرم الشيخ وسكرتير مساعد للمحافظة وجمال فؤاد مدير مركز المعلومات وعبد الناصر فهمى مدير الشىون الادارية ورضا امين وكيل مديرية الضرائب العقارية وعايده عبد المنعم رئيس قسم الشطب بالحسابات وجمال قطب مدير عام لجنة الاشراق على المواقف وتكريم اللجنة النقابية بالديوان العام