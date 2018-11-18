محافظ المنوفية يستقبل وفد مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القوميه بنطاق المحافظة

المنوفية – محمود شاكر

إستقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، وفد مجلس الوزراء برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية.

يأتى هذا فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة كافة مشروعات برنامج الحكومة على مستوى الجمهورية بمختلف القطاعات ، حيث عقد محافظ المنوفية إجتماعا موسعا لعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية والخطة الاستثمارية للمديريات الخدمية للمحافظة للعام المالى 2018-2019عن الفترة من 1/7/2018 وحتى 18/11/2018 .

حضرالإجتماع الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء أمانة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء ووكلاء وزارة القطاعات الخدمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة الكهرباء ومدير المنطقة الصناعية بقويسنا ومديرو إدارات التخطيط والمتابعة وأملاك الدولة والتخطيط العمرانى وشئون البيئة والازمات ومنظومة النظافة بالديوان العام.

حيث رحب محافظ المنوفية بالمهندسة جيهان والوفد المرافق لها على أرض المنوفية الطيبة متمنياً تذليل كافة المعوقات التى تواجه تلك المشروعات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ثم بدأ المحافظ بعرض نبذة عن المحافظة من حيث( العاصمة-الموقع الجعرافي- المساحة- التعداد السكان- التقسيم الادارى .....)، كما عرضت مديرة إدارة التخطيط والمتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظة من حيث الاعتمادات المالية والمشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات التى تم الانتهاء منها، كما قام مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة بعرض موقفها من الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ منها.

كما عرضت إدارة التخطيط والمتابعة المشروعات المتعثرة مالياً والصعوبات التى تواجهها، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً ( المرحلة الثانية ) واحتياجات المحافظة خلال الفترة القادمة والتى ستعود بالنفع على مواطنى المحافظة، وأختتم العرض ببيان إداراة الأزمات وبيان إدارة أملاك الدولة من حيث ما تم تنفيذه من تقنين أوضاع وإزالة للتعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية على مستوى المحافظة

هذا وقد أشادت المهندسة جيهان عبد المنعم بعرض القطاعات الخدمية ، ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية متابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بالمحافظة فى جميع القطاعات لدفع عجلة التنمية وتذليل معوقات المشروعات المتعثره لسرعة الانتهاء من تنفيذها والاستفادة منها .