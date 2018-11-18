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محافظ القليوبية: إنطلاق مبادرة زراعة 1000 شجرة بالمدارس

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:38 م
محافظ القليوبية: إنطلاق مبادرة زراعة 1000 شجرة بالمدارس الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزراعة 1000 شجرة مثمرة بمدارس المحافظة، اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للإدارات والمنشأت التعليمية بالتنسيق مع نقابة المعلمين ومديرية التربية والتعليم.

وأكد "عبد الحليم"، أن الهدف من المبادرة الرئاسية توعية وتثقيف طلاب المدارس بأهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها، واستغلالها في تحقيق منظر جمالى بالمدرسة  أو الشارع.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة انطلقت اليوم وتعد فرصة ذهبية جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء، وإضفاء اللمسات الجمالية بمدارس المحافظة، مؤكدًا على أنه تم البدء في زراعة 1000 شجرة مثمرة على مراحل المدارس التي تقع بمدن ومراكز بنها وطوخ والخانكة وشبين القناطر وقها وكفر شكر ومقر النقابة الفرعية ببنها بمشاركة من أعضاء النقابة، واللجان النقابية والطلاب والطالبات.

 


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