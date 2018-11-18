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محافظ القاهرة تؤكد استمرار حملات محاربة الإشغالات فى جميع الأحياء

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:59 م
محافظ القاهرة تؤكد استمرار حملات محاربة الإشغالات فى جميع الأحياء جانب من رفع الإشغالات
كتب سيد الخلفاوى
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شنت الأجهزة التنفيذية  بحي حدائق القبة برئاسة اللواء محمد سالم بالتعاون مع شرطة المرافق، رئيس حى حدائق القبة  بالمرور على منطقة دير الملاك نتج عنها إيقاف أعمال والتحفظ على خلاطه بشارع بيومى عمر، كانت تعمل فى بناء عقار مخالف بدون ترخيص، تنظيف وتجريد شارع النبراوى نظافة وتجريد شارع الفرز أرض الشركة.
 
وفى السياق شنت الجهات التنفيذية بحى الشرابية حملة لنظافة أرض بجوار مستشفى جيهان فى مساكن المظلوم، وقامت الجهات التنفيذية بحى مصر القديمة  باستمرار الهدم للعقار 23 ساعى البحر خلف مدرسه فواد جلال  .
 
وأكد اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين تم عمل حملة إشغالات مكبرة علي منطقة بير ام سلطان شارع المجاري وشارع مساكن رئاسة الجمهورية ومن جانبه قام حى روض الفرج حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بشارع شبرا وابوالفرج وجزيرة بدران وتم تحرير محاضر وإيداع المضبوطات في مخازن الأحياء.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، أن الحملات مستمرة علي مدار24 ساعة حتي يتم التخلص نهائيا من جميع الإشغالات المتواجدة بالشارع القاهري وتطهيره من المخالفات.
 
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