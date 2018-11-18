محافظ الغربية: تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

وافق اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على تنفيذ حملة (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر) بمحافظة الغربية، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030، التى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى عام 2017 والتى تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التى تعزز دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تمكين المرأة فى محاورها الأربعة (التمكين السياسى والتمكين الإجتماعى والتمكين الإقتصادى والحماية).

وتقوم وحدة تكافؤ الفرص التى تم تشكيلها مؤخراً بديوان عام المحافظة، بتنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وتتضمن الحملة قيام مديرية التضامن الإجتماعى ومديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة بعقد ندوات على مستوى المحافظة لنشر الوعى عن أهمية المرأة وكونها تشكل نصف المجتمع، ولا يجوز ممارسة أى شكل من أشكال العنف عليها.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة خلال أيام الحملة بتدريب الفتيات على الدفاع عن أنفسهن ضد التحرش بمراكز الشباب عن طريق الألعاب الرياضة، وتقوم مديرية التضامن الإجتماعى بعمل دراسة للأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة حسب طبيعة المكان (ريف – حضر) وضع الحلول المناسبة لها.

يتم عمل دورات تدريبية للسيدات العاملات بالديوان العام والوحدات المحلية بمراكز المعلومات للتدريب على الحاسب الألى والإنترنت، للحرص على تعليم أطفالهن للقيم والمبادئ وإحترام المرأة والبعد عن العنف.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة " و16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هى حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام (1991م) بهدف مناهضة جميع إشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وتنتهى الحملة يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان، واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالى تعبيراً عن الأمل فى الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف.

وفى السياق ذاته أوضح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الحملة على مستوى المحافظة، لما لها من أهمية فى التصدى للعنف ضد المرأة، مشيراً إلى أن المرأة شريك أساسى فى بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانب أخر سلمت وزارة البيئة ممثلة فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية 6 مقطورات زراعية للعمل بمصانع الفرز والترحيل بمراكز بسيون وزفتى وسمنود، ضمن خطة الوزارة والبرنامج لإيجاد حلول علمية وفنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية.

حيث إن العمل جارى لرفع كفاءة وإعادة هيكلة مصنعى دفرة والمحلة الكبرى لزيادة نسبه الاستيعاب وتدوير المخلفات الصلبة.

كما تم إنهاء كافة إجراءات التسليم بحضور المهندس أحمد شومان نائب رئيس فريق العمل، والمهندس محمد حسين استشارى البرنامج الوطنى والمهندس محمد عبد الصمد المسئول المالى من وزارة البيئة ومسئولى ومديرى ديوان عام محافظة الغربية.