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محافظ الغربية: تمويل 4550 مشروع للشباب بقيمة 505 مليون

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:41 م
محافظ الغربية: تمويل 4550 مشروع للشباب بقيمة 505 مليون اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية و الإستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت  505 مليون 253 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة بإجمالى 4550 مشروع تم تنفيذهم  بالإضافة إلى 301 مشروع تحت الدراسة بتكلفة 86 مليون و500 ألف جنيه.

 

ووجه محافظ الغربية مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير جميع الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبى حاجة السوق من المنتجات المختلفة مما يساهم فى القضاء على البطالة.

 

ونوه محافظ الغربية أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هى الأصل فى تطور الاقتصاد لتحولها مستقبلاً إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة،  كما أنها تتميز بتوليدها للأفكار الجديدة للتنمية وتستوعب البطالة وتخلق مستثمرين صغار.

 

 


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