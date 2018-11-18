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محافظ الشرقية يتفقد مشروع الطريق الدائرى " كفر صقر السنبلاوين " بتكلفة 15 مليون

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:10 م
محافظ الشرقية يتفقد مشروع الطريق الدائرى " كفر صقر السنبلاوين " بتكلفة 15 مليون جولة محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بزيارة للتأكد من إنتظام العاملين بالوحدة وإلتزامهم بمواعيد الحضور، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تفقد سير الأعمال بالطريق الدائرى "كفر صقر السنبلاوين" بتكلفه 15 مليون جنيه لتخفيف الكثافة المرورية بمدينة كفر صقر، وللقادم من مراكز شمال الشرقية والمتجه لطريق السنبلاوين الدقهلية.

كما قام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء الكوبرى الرابط بين الطريق الدائرى ومدينتى كفر صقر وأولاد صقر، والمقام بتكلفة 10 مليون جنيه للمساهمة فى فك الإختناقات المرورية داخل المدينتين وتقليل الوقت والجهد للمتجهين للمدينتين.

كما قام محافظ الشرقية، بتفقد شوارع قرية منشأة رضوان للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالى وللتعرف على إحتياجات القرية لتوجيه الجهات المعنية بسرعة تلبيتها فوراً، مؤكداً أن جولاته الميدانية المفاجئة للقرى تأتى فى إطار حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع المواطنين والإستماع لمشاكلهم على الطبيعة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى قرى وتوابع المحافظة.

كما قام المحافظ بتفقد مدرسة أمين باشا المناسترلى التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، للتأكد من سير إنتظام اليوم الدراسى وإنتظام العاملين بالمدرسة.

واستجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لأحد مواطنى قرية تليجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، بتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على عينيه وذلك بمسشفى جامعة الزقازيق.

أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر صقر بتوفير سيارة لنقل المواطن لمستشفى الجامعة لتلقى العلاج اللازم لحالته.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال زيارته لمجلس مدينة كفر صقر لمتابعة إنتظام العاملين بالمجلس، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين إستوقفه المواطن م . ش . م والمقيم بقرية تليجة يطلب منه مساعدته لتوقيع الكشف الطبى على عينه وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة ، على الفور قام المحافظ بالتواصل مع الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق لإستقبال الحالة بمستشفيات الجامعة وإجراء الفحوصات .

 

متابعه أعمال والدكتور طريق 1
محافظ الشرقية يتفقد سير الأعمال بالطريق الدائرى "كفر صقر السنبلاوين"

 

متابعه أعمال والدكتور طريق 3
محافظ الشرقية يتفقد سير الأعمال بالطريق الدائرى "كفر صقر السنبلاوين"
 
متابعه أعمال والدكتور طريق 4
محافظ الشرقية يتفقد سير الأعمال بالطريق الدائرى "كفر صقر السنبلاوين"
 

 

 


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