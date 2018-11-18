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محافظ الدقهلية يلتقى اليوم وزير القوى العاملة فى زيارة للمحافظة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:00 ص
محافظ الدقهلية يلتقى اليوم وزير القوى العاملة فى زيارة للمحافظة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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يلتقى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم الأحد، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه حيث يقوم الوزير بزيارة لمحافظة الدقهلية يرافقه خلالها المحافظ وسيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة القوى العاملة وجامعات المنصورة، والدلتا وأكاديمية النيل، والسلام، فى مجالات التعريف بالسلامة والصحة المهنية والمشروعات الخاصة وريادة الأعمال وذلك لتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على ممارسة العمل الخاص ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مختلف المؤسسات بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أهمية زيارة وزير القوى العاملة للمحافظة بعد أن أصبحت مركز اهتمام مختلف الوزارات، وأشاد المحافظ بالتعاون الكبير بين الحكومة بمختلف وزاراتها ومحافظة الدقهلية، وقال إن هذا التعاون يهدف فى المقام الأول إلى رفع كفاءة ما تقدمه الحكومة من خدمات للمواطنين فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق ورفع كفاءة القطاع الصحى وحل المشكلات التى تواجه العملية التعليمية بالمحافظة وفى مقدمتها ارتفاع كثافة الطلاب فى الفصول بمختلف سنوات الدراسة ونقص المعلمين.

وقال شاروبيم إن حلولا قد تم وضعها للتغلب على هذه المشكلات فورا وأضاف أن المحافظة تشهد نشاطا كبيرا فى مختلف المجالات لمسه المواطنون بالفعل، وقال إننى أعاهدهم وزملائى قيادات المحافظة على بذل أقصى الجهود للوصول إلى ما ينشدونه، وأشار المحافظ إلى أن الجميع يعمل من أجل المواطنين وأن على المسئول أن يحقق مطالبهم وفقا للإمكانيات المتاحة مع بذل أقصى الجهد لتحقيق ذلك.

 


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