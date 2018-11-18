محافظ الدقهلية يؤكد وجود قوائم انتظار بالمناطق الصناعية لإقامة مشروعات جديدة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن هناك إقبالا من المستثمرين على إقامة استثمارات جديدة بالمحافظة، وأن المناطق الصناعية لديها قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة، وأن هذه المناطق تسعى لتلبية طلبات رجال الأعمال والمستثمرين فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف خلال استقباله لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، وعمداء الكليات، أن المشروعات الجديدة تحتاج إلى عمالة جديدة بشرط أن تكون ماهرة ومدربة لذلك، وأن الحكومة تعمل على تأهيل العمالة الفنية وفقا لاحتياجات رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع الوزارات بدلا من العمل فى جزر منفصلة، مؤكدا على ضرورة التكامل بين الوزارات التى تملك مراكز التدريب ومعظمها غير مستغل الاستغلال الأمثل وتعمل بأقل من 25% من طاقتها.