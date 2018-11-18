video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يؤكد وجود قوائم انتظار بالمناطق الصناعية لإقامة مشروعات جديدة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:28 م
محافظ الدقهلية يؤكد وجود قوائم انتظار بالمناطق الصناعية لإقامة مشروعات جديدة وزير القوى العاملة ومحافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن هناك إقبالا من المستثمرين على إقامة استثمارات جديدة بالمحافظة، وأن المناطق الصناعية لديها قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة، وأن هذه المناطق تسعى لتلبية طلبات رجال الأعمال والمستثمرين فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف خلال استقباله لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، وعمداء الكليات، أن المشروعات الجديدة تحتاج إلى عمالة جديدة بشرط أن تكون ماهرة ومدربة لذلك، وأن الحكومة تعمل على تأهيل العمالة الفنية وفقا لاحتياجات رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع الوزارات بدلا من العمل فى جزر منفصلة، مؤكدا على ضرورة التكامل بين الوزارات التى تملك مراكز التدريب ومعظمها غير مستغل الاستغلال الأمثل وتعمل بأقل من 25% من طاقتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير القوى العاملة: حادث الاعتداء على الصيدلى بالسعودية فردى ممكن يحدث بأى دولة

الدقهلية

محافظ الدقهلية

وزير القوى العملة

استثمارات بمحافظة الدقهلية

المناطق الصناعية

رؤساء الجامعات

اخبار محافظة الدقهلية




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة