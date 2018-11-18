محافظ البحر الأحمر: 72 مليون متر كمية مياه سيول شهدتها المحافظة عام 2016

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن كمية المياة التى سقطت جراء السيول على مدن البحر الأحمر فى 2016 بلغ 72 مليون متر مكعب.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماعه بوزير الرى، اليوم بالغردقة، أن مشاريع مواجهة السيول فى مدينتى القصير وسفاجا، أنقذت المدن من سيول جارفه أدت إلى خسائر كبيرة فى مدينة غارب.

وأعلن المحافظ، إنشاء حاجزين لسدود مدينك مرسى علم لحماية المدينة بالكامل من أخطار السيول، وخاصة المناطق السكنية وقرية الشيخ الشاذلى.

وقال الدكتور صلاح شحاته، مدير عام المياة الجوفية بالبحر الأحمر، إن المشروعات المقترحة فى المرحلة الثانية من مشروعات مواجهة السيول، عبارة عن دراسة فى وادى أبو حاد بطريق الشيخ فضل.

وأضاف خلال اجتماع محافظ البحر الأحمر ووزير الرى، على هامش افتتاح بعض مشروعات السيول، إن فى مدينة الغردقة مطلوب دراسة لأودية بلى وأبو شعر، كذلك فى مدينة سفاجا مطلوب تحديث لدراسة حماية مدينة سفاجا، وبمدينة القصير إنشاء 9 بحيرات صناعية لحماية المدينة من مخاطر السيول، وفى مرسى علم إنشاء بحيرتان بمرسى علم، وكذلك 5 بحيرات بحلايب وشلاتين لتجميع المياه.