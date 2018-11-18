محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الرى استعدادا لافتتاح مشروعات مواجهة السيول

البحر الأحمر - عماد عرفة

أستقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، استعدادا لافتتاح مشروعات مواجهة السيول بمدن المحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد عددا من منشآت حماية السيول، بمدينة الغردقة، وذلك استعداداً لموسم الأمطار والسيول، ضمن خطة الدولة لحماية مدن البحر الأحمر.



محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الرى