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محافظ الإسماعيلية يتابع إنهاء إصلاحات كسر خط مياه 600 ملى بالمستقبل

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:49 ص
محافظ الإسماعيلية يتابع إنهاء إصلاحات كسر خط مياه 600 ملى بالمستقبل جانب من الجولة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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تابع اللواء حمدى عثمان الأعمال المكثفة التى قامت بها شركة مياه القناة لإنهاء كسرخط مياه رئيسى 600 ملى بالمستقبل، تحت إشراف المهندس أحمد الصحصاح رئيس الشركة.

 وقام المحافظ ورئيس شركة المياه بجولة تفقدية،شملت محطة معالجة جنيفه وكسفريت، ومحطة مياه الشرب بفايد الكبرى، وتفقد أقسام المحطات ومراحل التشغيل.

وطالب المحافظ بضرورة وجود لوحات الإرشادات والإلتزام بها، ومراعاة إزالة الهيش المتواجد بجواربعض الأسوار ورافقه خلال الجوله المهندس عبدالله الزغبى السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء حسين محمد حسين مدير عام الأمن، وعادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه، وحمدى أبوزيد رئيس منطقة فايد .

وخلال الجولة أكد رئيس شركة مياه القناة،على أهمية أخذ العينات بصفة يومية وألتقى بالعاملين بالمحطات، مشيرا الى أن الهدف الذى لابد أن يسعى الجميع لتنفيذه هو ترشيد النفقات والإعتماد على التنفيذ الذاتى لكافة الأعمال المطلوبة وتعظيم العائد والإستخدام الأمثل للحفاظ على مقدرات الشركة واستثمارالإمكانات المتاحة، كما توجه الى منطقة عز الدين لمتابعة إصلاح والأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء الإصلاح.

 


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