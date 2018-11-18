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الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:09 م
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محافظة القاهرة تبدأ تسكين سوق المنهل الجديد بطاقة استيعابية 225 محل وباكية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:09 م
محافظة القاهرة تبدأ تسكين سوق المنهل الجديد بطاقة استيعابية 225 محل وباكية تسكين سوق المنهل بحي شرق مدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت محافظة القاهرة تسكين سوق المنهل بحي شرق مدينة نصر، الذى تم إعادة إنشاؤه وتقسيمه إلى أسواق للخضر والفاكهة والدواجن والأسماك لإنهاء مشكلة تجمع الباعة الجائلين بمحيطه والقضاء على الزحام والعشوائية التى كانت سبباً دائماً لشكوى المواطنين ، ويضم السوق 225 محل وباكية وتم إقامته بمساهمات المجتمع المدنى بتكلفة قدرها حوالى 4.5 مليون جنيه  تحت إشراف إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن سوق المنهل من الأسواق النموذجية التي تقوم المحافظة بالتوسع في إنشائها للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين حيث أنه مزود بكافة الخدمات من مياه وكهرباء وكاميرات تصوير داخلية وخارجية ومسجد ونقطة شرطة ودورات مياه وكافيتريات لخدمة الباعة والمترددين عليه مشيراً إلى أنه تم تشكيل اتحاد شاغلين من قبل الحي لإدارة السوق مع الاستعانة بشركات خاصة للاشراف على أعمال النظافة والصيانة والامن .
 
وأصدر المحافظ تعليماته بعدم السماح قطعياً بتواجد أي بائع خارج نطاق السوق فور الانتهاء من تسكينه ، كذلك إعادة رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق من رصف وأرصفة وإنارة وتجهيز موقع لإنتظار السيارات الخاصة بنقل البضائع أو بمرتادي السوق من المواطنين .
 
وأشار مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر أنه جاري حالياً تطوير المنطقة ورفع المخلفات المحيطة بالسوق بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة ممثلة في قطاع شرق القاهرة للأمن وشرطة المرافق ، وأنه سيتم تخصيص أماكن لانتظار سيارات البضائع والرواد وإعادة الانضباط للمنطقة ، والقضاء على شكاوى ومعاناة المواطنين المقيمين بمحيط السوق .
 
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