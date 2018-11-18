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مجلس المحافظين العربى للمياه يستعرض اليوم خطة عمله فى 2019-2021

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:00 ص
مجلس المحافظين العربى للمياه يستعرض اليوم خطة عمله فى 2019-2021 د. محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه
كتبت أسماء نصار
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يعقد محافظى المجلس العربى للمياه اجتماعا مهما اليوم الأحد لمناقشة خطة عمل المجلس العربى للمياه للأعوام الثلاثة المقبلة (2019 – 2021)، والتشاور والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين وتعزيز التعاون والتكامل والشراكة مع كل الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
 
أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، أن الإجتماع سوف يستعرض عدداً من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس طبقاً للأولويات والتوصيات التى أقرها المنتدى العربى الرابع للمياه الذى نظمه المجلس وعقد بالقاهرة فى نوفمبر الماضى، وكذلك  فى إطار تحقيق أهداف الأمن المائى والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
 
كما يأتى فى إطار الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للأمن المائى للفترة (2010 – 2030) وعقد العمل من أجل المياه للأمم المتحدة 2018 – 2028
 
وتتضمن خطة العمل 4 محاور أساسية،  المحور الأول تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الموارد غير التقليدية مثل  تحلية مياه البحر، ومعالجة  مياه الصرف الزراعى والصحى، والمياه الجوفية المسوس، وحصاد الأمطار، كما يتضمن رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها،و تحسين إدارة المياه السطحية والجوفية من خلال إستخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بُعد,علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية فى المنطقة العربية.
 
يذكر أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربى للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية  للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية ومتابعتها بما يحقق رسالة وأهداف المجلس نحو تحقيق الأمن المائى والتنمية المنشودة والمستدامة فى المنطقة العربية.
 
 
 
 

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المجلس العربى للمياه

التنمية المستدامة

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