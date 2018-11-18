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كشف ملابسات واقعة سرقة بالإكراه بالقليوبية وضبط اثنين من مرتكبى الواقعة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:56 ص
كشف ملابسات واقعة سرقة بالإكراه بالقليوبية وضبط اثنين من مرتكبى الواقعة المتهمان بعد القبض عليهما
كتب :محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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نجحت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى كشف ملابسات واقعة سرقة أربعة أشخاص بالإكراه، وضبط اثنين من مرتكبى الواقعة.
   
تبلغ لمركز شرطة بنها من عامل بمزرعة دواجن بناحية كفرمويس بدائرة المركز ،أنه أثناء تواجده أمام المزرعة وبرفقته أربعة من أصدقائه، فوجئوا بحضور أربعة مُلثمين هددوهم بفرد خرطوش، وإستولوا منهم على هواتفهم المحمولة، مبلغ مالى، وأطلق أحدهم عياراً من الفرد فأصابه برش خرطوش بالرقبة، وفروا هاربين.
 
ومن خلال قيام أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليبوية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت الجهود أن وراء إرتكابها عرابى. ن 31 سنه ، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه, قتل, شروع فى قتل, شروع فى سرقة ،أحمد ع. غ  26 سنه ، له معلومات جنائية، وآخران "محددان"، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، وضبط الأول والثانى، وبحوزتهما هاتف محمول من المستولى عليهم، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربان.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط ،المتهمَين الهاربَيْن، والسلاح المستخدم.
 
 
 
 
 

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