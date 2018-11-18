قطع الكهرباء عن مناطق بالمحلة لإجراء الصيانة الدورية.. اليوم

أعلن المهندس أشرف محمد الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية عن فصل التيار الكهربائى من لوحة سكشن 1، 2 بلوحة المدينة الصناعية بالمحلة، اليوم الأحد من العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف الحسينى أن المناطق التى سيتم قطع الكهرباء عنها (سوق اللبن – طريق نعمان الأعصر – المنطقة الصناعية – طريق المدينة الصناعية – طريق الجابرية – المعهد الدينى)، مطالبا قاطنى هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.