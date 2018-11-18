قطر يليكس.. مظاهرات أمام البرلمان الإيطالى احتجاجا على زيارة تميم.. فيديو

كتب هيثم سلامة

كشفت موقع قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن تظاهرات أمام البرلمان الإيطالى احتجاجا على زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد، بسبب تمويله الإرهاب ودوره فى بث الفوضى بالمنطقة.

ثورة غضب تستبق زيارة السفاح #تميم_العار إلى #إيطاليا.. إذ اندلعت تظاهرات أمام البرلمان الإيطالي احتجاجا على الزيارة في وقت يلاحقه عار تمويل الإرهاب وبث الفوضى في المنطقة العربية#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_تمول_الإرهاب pic.twitter.com/764bn187I1 — قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

ورفض إيطاليين زيارة تمم بن حمد إلى إيطاليا، حيث انتفضت تظاهرات واسعة سبقت زيارته المشبوهة إلى روما، و تجمع المئات أمام مجلس النواب الإيطالى رفضا لاستقباله، ورفعوا لافتات تٌذكر بالدعم القطرى للإرهاب فى أوروبا.

وندد المتظاهرين بانتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة، ودعوا لإلغاء القمة المزمعة بين الرئيس ماتاريلا وتميم.

وفضحت البرلمانية الإيطالية السابقة سعاد سباعى أمير الإرهاب تميم ، خلال مشاركتها فى التظاهرات، موضحة أنه لا ينبغى فتح أبواب قصر كويرينالى الرئاسى لحاكم الدوحة، والدستور الإيطالى يحتم عدم استقبال من لا يحترمون الحرية وحقوق الإنسان.