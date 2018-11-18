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قطر يليكس.. مظاهرات أمام البرلمان الإيطالى احتجاجا على زيارة تميم.. فيديو

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:31 م
قطر يليكس.. مظاهرات أمام البرلمان الإيطالى احتجاجا على زيارة تميم.. فيديو مظاهرات أمام البرلمان الإيطالى احتجاجا على زيارة تميم
كتب هيثم سلامة
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كشفت موقع قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن تظاهرات أمام البرلمان الإيطالى احتجاجا على زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد، بسبب تمويله الإرهاب ودوره فى بث الفوضى بالمنطقة.

ورفض إيطاليين زيارة تمم بن حمد إلى إيطاليا،  حيث انتفضت تظاهرات واسعة سبقت زيارته  المشبوهة إلى روما، و تجمع المئات أمام مجلس النواب الإيطالى رفضا لاستقباله، ورفعوا لافتات تٌذكر بالدعم القطرى للإرهاب فى أوروبا.

وندد المتظاهرين بانتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة، ودعوا لإلغاء القمة المزمعة بين الرئيس ماتاريلا وتميم.

وفضحت البرلمانية الإيطالية السابقة سعاد سباعى أمير الإرهاب تميم ، خلال مشاركتها فى التظاهرات، موضحة أنه لا ينبغى فتح أبواب قصر كويرينالى الرئاسى لحاكم الدوحة، والدستور الإيطالى يحتم عدم استقبال من لا يحترمون الحرية وحقوق الإنسان.

 

 

 


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