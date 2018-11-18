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قطاع الخدمات الطبية يعقد المؤتمر الثانى لقسم الصدر بمستشفى الشرطة بالإسكندرية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:02 م
قطاع الخدمات الطبية يعقد المؤتمر الثانى لقسم الصدر بمستشفى الشرطة بالإسكندرية المؤتمر الثانى لقسم الصدر بمستشفى الشرطة بالإسكندرية
كتب :محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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عقد قطاع الخدمات الطبية المؤتمر الثانى لقسم الصدر  بمستشفى الشرطة بالإسكندرية  خلال يومى 15 و 16 الجارى ، وذلك بحضور نخبة من كبار الأساتذة الأطباء المتخصصين بالجامعات المصرية ، بمشاركة أطباء أقسام الصدر بمستشفيات القطاع.
 
وتمثلت أهداف المؤتمر فى الإطلاع على كل ما هو جديد فى التشخيص الطبى، وطرق العلاج الجديدة لأمراض الصدر، ومحاكاة كل ما هو جديد فى مجال التداخلات الرئوية، ومناظير الصدر، وتقديم ورش عمل جديدة ومختلفة، لرفع الكفاءة الفنية للأطباء، وعرض التقنيات الجديدة والمختلفة فى التشخيص بمستشفى الشرطة بالإسكندرية، والتعاون المثمر بين أطباء الصدر بمستشفيات القطاع المختلفة، والتواصل مع أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة .
 
يأتي ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتطوير الخدمة العلاجية، ورفع الكفاءة الطبية للأطباء العاملين، بمستشفيات قطاع الخدمات الطبية، من خلال عقد المؤتمرات والندوات العلمية، للإطلاع على كل ما هو جديد فى المجال الطبى، وتبادل الخبرات فى المجالات والأفرع الطبية الرفيعة، لمواكبة أحدث طرق بروتوكولات العلاج العالمية.
 
 
 
المؤتمر الثانى لقسم الصدر بمستشفى الشرطة (2)
المؤتمر الثانى لقسم الصدر بمستشفى الشرطة 

 


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قطاع الخدمات الطبيه

المؤتمر الثاني لقسم الصدر

مستشفي الشرطه بالاسكندريه

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