قاتلوا شاب دفاعا عن الشرف بالتبين: ضحك على ابنتنا وأفقدها عذريتها

اعترف المتهمون بقتل شاب دفاعا عن شرف ابنتهم، بمنطقة التبين، بتفاصيل جريمتهم، مؤكدين أن الضحية كان خطيب ابنة أحدهم وأغواها ووعدها بالزواج وضحك عليها وعاشرها خلال فترة الخطوبة وأفقدها عذريتها وحينما علمنا بذلك فسخنا الخطبة.

وتابع المتهمون فى اعترافاتهم: "حاولنا حل المشكلة وأتى إلينا الضحية للوصول لحل لجريمته، وخلال جلسة التفاوض نشبت بيننا مشادات كلامية فقتلناه ودفنا جثته فى منطقة جبلية".

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ربة منزل يفيد تغيب نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتغيب كان على علاقة بفتاة ورفض أهلها الزواج منها.

وبتقنين الإجراءات والتحريات الأمنية، تبين أن المتغيب أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وتشاجر على إثرها مع أسرتها، وتبين أن والد الفتاة قام بمساعدة أحد أقاربه باستدراج الضحية وقتله من خلال ضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه ودفن جثته فى منطقة جبلية متاخمة لمدينة التبين.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم العثور على جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق،التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام.