فيديو وصور .. محافظ أسيوط يصطحب الطالبة "نورا" إلى مدرستها بعد رحلة العلاج

أسيوط - ضحا صالح

أصطحب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، صباح اليوم الطالبة نورا يوسف هارون إلى مدرستها بمركز ساحل سليم فى أول يوم دراسى لها، بعد عودتها من رحلة العلاج، أثر إصابتها بعينها اليسرى بعد اعتداء أحد المعلمين عليها الشهر الماضى، وفاءا بوعده للطالبة ولأسرتها خلال زيارته لها بمستشفى أسيوط الجامعى لتلقيها العلاج.

رافقه خلال الزيارة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم، وسمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد إبراهيم مدير إدارة ساحل سليم التعليمية.

واستقبل المحافظ الطفلة نورا ووالدها وأصطحبها إلى داخل مدرستها "مدرسة أحمد أبو حسين الإبتدائية بساحل سليم" لتشارك زملائها بالصف السادس الإبتدائى طابور الصباح، وحضر المحافظ طابور الصباح مع طلاب المدرسة والعاملين وقيادات المحافظة، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم والسلام الوطنى .

واكد المحافظ خلال كلمته بطابور المدرسة، دعمه الكامل لجميع أركان العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم لإنجاح العملية التعليمية والنهوض بها، مشيراً إلى الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالتعليم وإعلان رئيس الجمهورية إعادة بناء الانسان المصرى ، مُرحباً بالطالبة "نورا " بعودتها لمدرستها وسط زملائها بعد تعافيها من إصابة عينها وتماثلها للشفاء لتستكمل دراستها، معلنا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة أى مقصر أو مخالف بجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه المخالفين.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بموقف المحافظ والذى وصفه بـ "المحافظ الانسان" لحرصه على مساندة أبنائه الطلاب فى جميع المواقف والأزمات وتلبيته لمطالبهم وتبنيه لقضاياهم.

واستكمال المحافظ جولته بالمدرسة متفقدا فصول رياض الأطفال، مشيدا بالخدمات المقدمة لهم بالمدرسة، كما تفقد فصول المرحلة الإبتدائية وأهدى الطالبة "نورا" بعض الهدايا داخل فصلها بالصف السادس الإبتدائى وسط ترحيب من زملائها ومعلميها.

وفى نهاية الزيارة إلتقط المحافظ الصور التذكارية مع المعلمين وإدارة المدرسة، موجها الشكر لهم لمساندتهم الطالبة نورا أثناء فترة مرضها واختيار معلمين المواد الدراسية بالمدرسة لاستذكار المناهج التعليمية معها بمنزلها طوال رحلة العلاج التى استمرت شهر ونصف.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد زار الطالبة "نورا يوسف هارون" البالغة من العمر 12 عاما بالصف السادس الإبتدائى بمستشفى أسيوط الجامعى، فى 6 أكتوبر الماضى، للاطمئنان على حالتها الصحية والتى تعرضت لإصابة فى عينها اليسرى نتيجة تعرضها للضرب على يد أحد المعلمين بالمدرسة، تم على أثرها نقلها إلى المستشفى وتم إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية بالمديرية ووقف المعلم عن العمل لمدة شهر واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة، والتشديد على كافة مديرى الإدارات التعليمية للتنبيه على مديرى المدارس بعدم التعرض للطلاب بأى اعتداء بمختلف أشكاله وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير المناخ التعليمى لهم للنهوض بالعملية التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة ضد كل من يعرض حياة الطلاب للخطر أو يقوم بالاعتداء على أى طالب.



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج



محافظ أسيوط يصطحب الطالبة نورا الى مدرستها بعد رحلة العلاج