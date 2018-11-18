فيديو ..محافظ كفرالشيخ يناقش المشروعات القومية مع الرقابة الإدارية

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، اليوم الأحد، خطة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى تقام على أرض المحافظة، بالاضافة الى مناقشة عدد من الملفات الرقابية وسبل مواجهة الفساد المالى والإدارى بمختلف صورة وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، إن هناك تعاون رفيع المستوى وتنسيق كامل بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية، فى انشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الإنضباط الإدارى بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.

وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر للواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة، على جهودهم المخلصة والغير مسبوقة فى مواجهة الفساد المالى والإدارى، ضبط جرائم الكسب غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

وعلى جانب أخر تفقد محافظ كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ على مساحة 3000 متر مربع تسع لـ 1500 فرد بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه، تعد الأولى على مستوى محافظات الدلتا، تم تجهيزها بكاميرات المراقبة ووحدات إطفاء تلقائى وتكييف مركزى وتحكم آلي، وتتضمن مسرحاً بطول 28 متر مجهزاً بكافة التجهيزات الحديثة السمعية والبصرية، والتى سيتم افتتاحها خلال 45 يوم، وذلك بحضور الدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة، وعبدالله جاد، أمين عام الجامعة، وعدد من أساتذة الجامعة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن جامعة كفرالشيخ تعد صرحاً علمياً وتعليمياً متميزاً على المستوى الإقليمي، وتقوم بدور رائد فى تنمية المجتمع وكشريك أساسى فى التنمية بالمحافظة، مشيداً بقاعة المؤتمرات الكبرى التى يتم إنشائها على الطراز الحديث ويتم إتباع التكنولوجيا المتقدمة فى تجهيزها، مقدماً الشكر للدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء وأساتذة الكليات، وجميع العاملين بالجامعة على وصول جامعة كفرالشيخ الى هذه المكانة المشرفة، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار والريادة فى ظل اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعليم وربط الجامعات بالتنمية بالمحافظات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة ومناخ التعليم فى ربوع الوطن.