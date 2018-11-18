فودافون تمنح عملائها الشباب فرصة التثقيف والتدريب وتنمية المواهب

جلسات وندوات للشباب مع أصحاب الخبرات والمهارات فى مجالات مختلفة



أطلقت شركة فودافون مصرمبادرة جديدة لتمكين الشباب وصقل مواهبهم فى الحياة " Vodafone Talks " لتمنح من خلالها الشباب فرصة استثنائية لتحقيق مزيد من أهدافهم وأحلامهم فى مستقبل وظيفى أفضل لهم..

مبادرة "Vodafone Talks هى مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية تنظمها شركة فودافون مصر بصفة دورية تهدف إلى تنمية مهارات الشباب ، وتقديم خدمات التوجيه المهنى، والدعم والمشورة لأصحاب الأعمال الحرة، وكذلك شرح مصطلحات وأفكار الاستدامة فى الأعمال، والتحول لعصر الرقمى وكذلك إكسابهم مهارات التسويق الرقمى، ومواهب وخبرات ريادة الأعمال.

وعقدت فودافون الحلقة الأولى منها أوائل شهر نوفمبر فى مبنى الجامعة الأمريكية العريق بميدان التحرير Greek Campus" لإعتباره واحد من أكثر الأماكن التى يقبل عليها الشباب ويستضيف فاعليات تعبرعن أحلامهم وطموحاتهم خاصة فى مجال التوظيف والتدريب المهنى..

وقدم الحلقة النقاشية الأولى Vodafone Talks أيمن عصام ، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، وكان لكلمته فى الحلقة النقاشية الأولى من Vodafone Talks، مشاركات مهمة حول رحلة العملية وخبراته فى مجال العمل المؤسسى التى أهله لقيادة أحد أهم القطاعات فى شركة فودافون مصر .

وتحدث أيضا فى جلسة Vodafone Talks الأولى، أشرف هلال ،من أبرزمدربين الحياة وواحد من أمهر المديرين التنفيذيين، ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما فى الإدارة ، وحاصل على دبلوم التدريب من جامعة فرانسيسكو دى فيتوريا بإسبانيا، وهو أيضا عضو معتمد فى الإتحاد الدولى للمدربي "ICF" و ICF chapter – Egypt، وهو مؤلف كتاب "الكلام على إيه".

وحصل الشباب الحاضرون فى أول جلسات Vodafone Talks على نصائح مهمة من أشرف هلال، خاصة فى مجالات التطوير الذاتي والتدريب على أساليب الحياة، وتدريب الشباب على أن يكونوا أكثر إيجابية وسعادة فى طريق للنجاح.

تضع فودافون مصر – باعتبارها شركة رائدة فى تطوير خدمات المحمول- أمام أعينها عدد من الأهداف التى تسعى لتحقيقها من خلال فعاليات Vodafone Talks، مثل تقديم خدمات التثقيف للشباب الدارسين والخريجين، ودعمهم وإعدادهم ليكونوا كوادر مؤهلة ومتميزة فى المستقبل، وقادرين على استغلال فرص تمكين الشباب فى المؤسسات المختلفة.

وتدعم شركة فودافون ذلك الحدث بفريق Vodafone IN المكون من مجموعة متميزة من أصحاب المهارات والخبرات فى المجالات المختلفة، والذين سيكونون جزءًا من المشروع، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الفعاليات وطريقة التسجيل بها شهريا، من خلال حملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، والصحفات الخاصة بهؤلاء المشاركون، وسيكون عدد الحاضرين 250 فردا فى الجلسة الواحدة.

تسعى شركة فودافون مصر من خلال Vodafone Talks إلى مزيد من المشاركة فى العمل الاجتماعى، ودعم الشباب، واستهداف مزيد من النجاحات على مستوى تحقيق طموحات وأحلام الشباب المصريين، وأن تسير فوادافون معهم خطوة بخطوة لتنمية مهاراتهم، وتدريبهم، وتثقيفهم، لتحقق فودافون التكامل بين دورها الرائد كشركة اتصالات تعمل على تطوير خدماتها دائما، وبين دورها الاجتماعى والداعم للشباب فى المجتمع المصرى.



