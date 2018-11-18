فريق طبى بجامعة سوهاج ينقذ حياة شاب من إصابة مميتة

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعى بسوهاج من إنقاذ حياة أحمد عماد -شاب يبلغ من العمر ٢٧ عاما- من مركز المنشأة، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية بالغة الصعوبة.

قال الفريق الطبى: كان مريض حضر للمستشفى الجامعى محولا من أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة فى حالة سيئة، يعانى من كسور متفرقة بالقفص الصدرى ونزيف شديد بالصدر، ونزيف شديد بالغشاء التامورى المحيط بالقلب، وتهتك شديد بالوريد الرئوى السفلى الأيمن، ما استدعى إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة المصاب.

وأوضح طبيب المعالج أنه مع استحالة إصلاح الوريد الرئوى فإن إنقاذ حياة المصاب ووقف النزيف كان هو الهدف الاول، حيث تم اتخاذ القرار السريع برتق الأذين الأيسر واستئصال الفص السفلى من الرئة اليمنى، وتمت السيطرة على النزيف والمصاب والآن فى حالة جيدة ومستقرة، وخرج معافى من المستشفى فى حالة صحية ممتازة.