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فاروس: زيادة متوسط أسعار بيع الأسمنت 9.2% خلال الربع الرابع

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:29 م
فاروس: زيادة متوسط أسعار بيع الأسمنت 9.2% خلال الربع الرابع مصنع أسمنت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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قال بنك الاستثمار فاروس، إن هوامش منتجي الأسمنت فى مصر انخفضت بوجه عام نتيجة أولا، زيادة التكلفة النقدية بواقع 50-70 جنيهًا لكل طن خلال الربع الثالث بعد خطوة رفع الدعم الأخيرة، ثانيا انخفاض متوسط أسعار البيع 2.8% على أساس ربعي على الرغم من ارتفاعها 10.9% على أساس سنوى.

وتوقع فاروس، أن يشهد أداء الربع الرابع لشركات الأسمنت تحسنًا طفيفًا بفعل زيادة متوسط أسعار البيع بنسبة 9.2%، علمًا بأنها حاليًا تقترب من 938 جنيه للطن، لكن ضعف الأداء من المتوقع أن يستمر للفترات الربعية الثلاث أو الأربع القادمة نتيجة زيادة الفجوة بين العرض والطلب (31 مليون طن).

واستعرض التقرير البحثى لبنك الاستثمار فاروس، نتائج أعمال شركات الأسمنت المقيدة بالبورصة، قائلا إن خدمات الدين تلقي بظلال سلبية على مستويات الربحية للشركة العربية للأسمنت، إذبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث 808 مليون جنيه، بارتفاع 20% سنويًا و11% ربعيًا نتيجة تعافي الأحجام، انخفض هامش مجمل الأرباح إلى 7.3% في الربع الثالث 2018 مقارنة مع 15.3% في الربع الثالث 2017، و16.2% في الربع الثاني 2018.

وأضاف أما صافي الدخل العربية للأسمنت، فانخفض 98% سنويًا و96% ربعيًا إلى 2 مليون جنيه، وتوقع أن يتقلص تأثير حركة صادرات الشركة بسبب توقع أن تتجاوز التكلفة النقدية لكل طن أن  أسعار الصادرات (32-34 دولار/طن)، ويتداول السهم لعام 2019 عند 4.2 مرة كمضاعف ربحية، و3.4 مرة كقيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، و34 دولار كقيمة المنشأة لكل طن.

وبالنسبة لشركة مصر بني سويف للأسمنت، قال إن المركز النقدي يدعم أداء الشركة، إذ حققت الشركة إيرادات بقيمة 385 مليون جنيه، بارتفاع 8% سنويًا وبانخفاض 14% ربعيًا نتيجة انخفاض الأحجام، هبط هامش مجمل الأرباح إلى 0.8% مقارنة مع 19.3% في الربع الثاني 2018، و1.6% في الربع الثالث 2017، قد أنقذ العائد من الفائدة صافي دخل الشركة لأن صافي الدخل وصل إلى 22 مليون جنيه، مرتفعًا 128% على أساس سنوي، ومنخفضًا 75% على أساس ربعي، إضافة إلى ذلك، وصل صافي النقدية إلى 1,053 مليون جنيه (14.0 جنيه/للسهم)، يتداول السهم لعام 2019 عند 6.0 مرة كمضاعف ربحية، و0.8 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاك، و7 دولار كقيمة المنشأة لكل طن.

وبالنسبة لشركة مصر للأسمنت قنا، أكد أن خدمة الدين تقضي على صافي دخل الشركة، إذ حققت إيرادات بقيمة 811 مليون جنيه في الربع الثالث، وبذلك ترتفع 21% سنويًا، 26% على أساس ربعي نتيجة تعافي الأحجام، انخفض هامش مجمل الأرباح إلى 17.2% مقابل 17.6% في الربع الثالث 2017 و24.0% في الربع الثالث 2018، بلغ صافي الدخل لمساهمي الشركة القابضة 2 مليون جنيه، مقابل صافي خسارة بقيمة 12 مليون في الربع الثالث، وصافي دخل بقيمة 28 مليون في الربع الثاني.

وتوقع فاروس، أن تضغط خدمة الدين على أداء الشركة مصر للأسمنت قنا، مشيرة إلى تداول سهم الشركة لعام 2019 عند 3.5 مرة كمضاعف ربحية، و2.5 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، و29 دولار كقيمة المنشأة لكل طن.


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