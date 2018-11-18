غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 25 والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 12، وقنا العظمى 27 والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 والصغرى 14 درجة.