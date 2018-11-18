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غدا.. التضامن تنظم احتفالية لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج بمناسبة المولد النبوى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:08 م
غدا.. التضامن تنظم احتفالية لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج بمناسبة المولد النبوى غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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تنظم وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج  بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة غدا  الإثنين  احتفالية كبرى لأبناء المؤسسة العقابية فى إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف بمقر المؤسسة العقابية بالمرج.
 
يضم برنامج الحفل الذي سيشهده عدد من رجال الأزهر الشريف ومسئولى العمل الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعى ومسئولى وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عروضا فنية للتنورة من تقديم مركز شباب الساحل وفقرات الانشاد الديني يقدمه منشد من الازهر الشريف كما سيقدم أبناء المؤسسة فقرات غناء ديني لأجمل الأغاني الدينية في مدح النبي كما سيشارك بالحفل فرقة مركز شباب الفسطاط بتقديم فقرات الغناء الديني والأغاني التراثية بالإضافة الى فقرات متميزة للفنون الشعبية 
 
ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية في ضوء استخدام الفنون كوسائل محفزة لإعادة بناء شخصية الأبناء بالمؤسسة ودعم الوازع الديني في نفوسهم باستعادة السيرة النبوية العطرة واستلهام الاخلاق الكريمة لنبينا الكريم. 
 
ومن المقرر أن يقام على هامش الاحتفال معرضا فنيا لمنتجات الأبناء من المشغولات اليدوية والفنية المتميزة وهي نتيجة تدريبهم على أيدى متخصصين بالمؤسسة، فى ضوء الدفع بمهارات جديدة داخل الأبناء وتعليمهم الحرف والمهارات الفنية المختلفة بما يمكنهم من بدء حياة مختلفة وأن يتعلم مهارة جديدة وإعادة دمجهم لمكون الحياة الطبيعية بالمجتمع، لحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم.
 
 
 

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