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غادة والى: صرف قرض لمشروع مستورة خلال 48 ساعة حال توافر الأوراق المطلوبة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:25 م
غادة والى: صرف قرض لمشروع مستورة خلال 48 ساعة حال توافر الأوراق المطلوبة غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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صرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن البنك يقوم بالعمل على التوسع فى المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعى مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة، الأمر الذى يحقق الهدف الأصيل للبنك فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى، موضحة أن قرض "مستورة" الممول من صندوق تحيا مصر كان فاتحة خير وطوق نجاة فى حياة الكثيرات من المستفيدات سواء من حيث تحسين دخولهن وظروفهن المعيشية أو تحويلهن إلى منتجات قادرات على كسب القوت بدلا من انتظار تلقى الدعم أو المساعدة، وأصبحت أمامنا نماذج لقصص نجاح عديدة يوميا مع "مستورة" لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، حيث تم تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع حتى الآن فى مختلف المحافظات.

وأضافت غادة والى فى تصريحات اليوم، أن سرعة الإجراءات وبساطة المستندات المطلوبة كانت من مسببات نجاح المشروع، حيث إن المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروع هى طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة أن وجد ويتم الصرف خلال 48 ساعة فقط.

وأكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن قرض مستورة يأتى فى إطار تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تستهدف الاهتمام بمحدودى الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على تنمية نفسها بالعمل، موضحا أن المشروع نجح فى تغطية كافة مشاريع التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة فى التنفيذ وبلغ عددها 6575 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 108 ملايين جنيه يليها فى الاقبال على التنفيذ مشروعات الانتاج الحيوانى والتى بلغ عددها 5925 مشروعا بإجمالى قارب 106 ملايين جنيه بينما يأتى تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1415 مشروعا بإجمالى 15 مليون جنيه، ثم المشروعات الصناعية بإجمالى 558 مشروعا بتكلفة حوالى 9 ملايين جنيه، والمشروعات الخدمية بإجمالى 365 مشروعاً وبتكلفة أكثر من 6 ملايين جنيه.

كذلك نجح المشروع فى تغطية معظم محافظات الجمهورية بما فيها المناطق الحدودية حيث تم منح عدد 71 مشروع لمناطق حلايب وشلاتين وابو رماد بقيمة مليون و420 ألف جنيه وقد جاءت محافظة الشرقية على رأس المحافظات تنفيذا للمشروعات تليها محافظتى بنى سويف وقنا ثم الإسكندرية، كما تم تخصيص 3 آلاف مشروع من مشروعات (مستورة) للسيدات من ذوات الإعاقة تماشيا مع خطط وزارة التضامن الاجتماعى لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذا لاستراتيجية 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف فاروق أن لجان الزكاة هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهرا بدون فوائد، لافتا إلى أنه تحتسب 7% مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، مشيرا إلى أن قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت ويتم منح القرض فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 21 إلى 60 عاما.


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غادة والى

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