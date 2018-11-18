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عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا خلال يوم

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:26 م
عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا خلال يوم الجيش الروسى فى روسيا
وكالات
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الأحد، عودة أكثر من 960 لاجئ سوري إلى بلادهم من الدول الأجنبية،بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك للانباء .

وجاء في نشرة المركز اليومية: "عاد خلال اليوم الماضي، 966 لاجئ من أراضي دول أجنبية  إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك 257 لاجئا عادوا من لبنان عبر معبري جديدة يابوس وتل كلخ (من بينهم 126 امرأة و 131 طفلا)، و709 لاجئا (من بينهم 213 امرأة و 362 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

ووفقا للمركز، بلغ إجمالي السوريين الذين عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية 250 مواطن.

ووفقا للبيان، فقد قامت الوحدات الهندسية السورية بتطهير ثمانية هكتارات من الألغام، ومبنى واحد وكيلو مترا من الطرق في حمص ودرعا والقنيطرة والسويداء، بالإضافة إلى تدمير 34 عبوة ناسفة من بينها ثلاثة عبوات يدوية الصنع.

كما قام الجانب الروسي بعمل خيري في مستشفى للولادة في حي المزة بمدينة دمشق، حيث تم توزيع كراسي متحركة و 38 مجموعة من أغطية السرير والمواد الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

 


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