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عبور 490 سفينة قناة السويس بحمولة 34.5 مليون طن فى 9 أيام

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:30 ص
عبور 490 سفينة قناة السويس بحمولة 34.5 مليون طن فى 9 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى حتى أول أمس الجمعة، عبور 490 سفينة بحمولة 34.5 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناة 60 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 49 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس، 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الأثنين 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن،وعبرت  يوم الثلاثاء 47 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 66 سفينة بحمولة 5.1 مليون طن، وعبرت يوم الخميس قناة السويس 58 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 490 سفينة بحمولة 34.5  مليون طن.

 

 

 


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