ضبط 74 سيارة لمخالفة شروط الإعفاءات الجمركية فى حملة مباحث الضرائب والرسوم

كتب: محمود عبد الراضي _دينا الحسيني

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 5 حتى 14 نوفمبر الجارى عن تحقيق عده نتائج إيجابية في مجال الضرائب العامة والضريبة المضافه وتم ضبط 174حالة ضرائب عامه ،ضبط 149 حالة ضرائب القيمة المضافة من بينها 2 قضية تم التصالح فيها بواقع 200 ألف جنيه.

وفى مجال الجمارك والسيارات تم ضبط 74 سيارة، لمخالفة شروط الإعفاءات الجمركية، من بينها 33 قضية تم التصالح فيها بواقع 16,601 ألف جنيه.

وفى القضايا الجمركية، تم ضبط 127 قضية جمركية من بينها 106 قضية تم التصالح فيها بواقع 2,174,464 مليون جنيه.

وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى، تم ضبط 570 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام ،تم تنفيذ 688 حكم قضائى متنو ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ،والعرض على النيابة العامة.