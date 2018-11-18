ضبط 4 عاطلين بكمية من الأسلحة النارية والمواد المخدرة بطوخ وشبرا الخيمة

كتب نيفين طه

شنت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بطوخ وشبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة المتنوعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بقيام ضباط المباحث الجنائية بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بطوخ وشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "محمد ا ا" 34 سنة، سائق ومقيم عزبة رستم – دائرة القسم، وبحوزته عدد (2) سلاح نارى طبنجة معدله بخزينتهما عيار 9 مم وعدد 34 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أعترف بحيازته للآسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمدعو "بدوى ا ع 43 سنة"، عاطل ومقيم امياى – دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن تركى تحمل رقم 5038- 14 A وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 140 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه ،و المدعو "السيد ص ا" 37 سنه عاطل ومقيم كفر الفقهاء دائرة المركز .. السابق اتهامه فى عدد 9 قضايا (مخدرات – سرقة – سلاح)، مسجل شقى خطر تحت رقم 731 فئة ا – فرض سيطرة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكميه من الحشيش المخدر حوالى 85 جرام ومبلغ مالى 80 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وفى سياق متصل، قرر قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية، تجديد حبس جامع قمامة 15يوما على ذمه التحقيقات، لقيامه بقتل نجل عشيقته بإدأة حادة "بلطه" بكفر على شرف الدين التابعة لمدينة كفر شكر.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، إخطارا من النيابة العامة بإجراء التحريات فى واقعة المحضر رقم 4242 لسنة 2018م إدارى مركز كفر شكر الخاص بواقعة وفاة الطفل "إبراهيم. أ" 10 سنوات وتلميذ بالابتدائى والمقيم برفقة والدته "نادية. م" ربة منزل ومقيمة بكفر على شرف الدين وإقرارها بأنه حال لهو نجلها أمام المنزل صدمته دراجة نارية مجهولة (فر قائدها هاربا عقب الحادث) مما أدى لحدوث إصابته (كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ) ولم تشتبه فى وفاته جنائيا.

وأخطر اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية مدير أمن القليوبية، وتبين من التحريات أن عم المجنى عليه "هيثم. ب 35 سنة" عاطل السابق اتهامه فى قضية مخدرات تقدم للنيابة العامة واتهم والدة المتوفى (المبلغة) بالتسبب فى وفاة نجل شقيقه بالاشتراك مع "محمد. أ" جامع قمامة ومقيم كفر على شرف الدين بكفر شكر.

ومن خلال جمع المعلومات ومناقشة "محمد" وتضييق الخناق عليه أقر بصحة وجود علاقة بوالدة الطفل المتوفى والإقامة معها بشقة مستأجرة طرفه وأنه بتاريخ الواقعة وأثناء قيامه بإصلاح مركبة التروسيكل الخاص بالمبلغة أمام مسكنها وحال قيام الطفل باللهو أمامه ورغبته فى التوقف عن ذلك، للقى آلة حادة (بلطة) صوبه فاصطدمت برأسه أحدثت إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفى على إثرها وقيامه بالاتفاق ووالدته على اختلاق واقعة وفاة نجلها على أنها نتيجة اصطدام دراجة نارية مجهولة به.

وجرى بإرشاد المتهم ضبط الآلة الحادة المستخدمة فى الواقعة (بلط)، وتم التحفظ عليها، باستهداف والدة الطفل المجنى عليه تبين هروبها وبالكشف الفنى على المتهمة تبين أنها مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 4 قضايا متنوعة (إخفاء مسروقات - تبديد - سرقة).