ضبط 32 طن أرز شعير قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "س م ص" 45 سنة تاجرة حبوب لقيامها بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق وضُبط بحوزتها كمية 25 طن أرز شعير.

وضبط "ب م ع" 34 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب بمركز دمنهور لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق وضُبط بحوزته كمية 7 طن أرز شعير.

وكذلك ضبط "ج ق ا" 60 سنة أمين مخزن مستودع الدقيق فى إيتاى البارود التابع لشركة مطاحن غرب ووسط الدلتا لاستيلائه وتصرفه فى كميه 850 كيلو دقيق بلدى مدعم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م س ع" 32 سنة، المدير المسئول عن محل بقالة تموينى بمركز إيتاى البارود لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمه وضُبط بحوزته كمية 300 كيلو سكر تموينى مدعم وضبط "م ش خ" 42 سنة المدير المسئول عن مصنع حلويات غير مرخص بمركز إدكو وضبط كمية 200ر 1 طن مواد خام وضبط "ا ا ا" 39 سنة صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص وضُبط بحوزته كمية 500ر7 طن مخللات مختلفة الأنواع.