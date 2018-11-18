ضبط 3 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار بمركز طامية فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 متهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل بقرية الروضة بمركز طامية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بضبط "سعيد م س" 40 سنة محكوم عليه فى قضية تبديد وبصحبته كلا من "شريف م ع" 32 سنة عاطل، و "احمد ف ق" 23 سنة عاطل، وتبين قيامهم بعمل حفرة بعمق 2 متر وقطرها 3 متر مغمورة بالمياه داخل منزل الأول، وتم ضبط أدوات حفر عبارة عن غاطس و3 كريك و3 فأس للتنقيب عن الآثار، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لبيان مدى سلامة المنزل، وتحرر المحضر رقم 6091 لسنة 2018 إدارى مركز طامية وأطرت النيابة التى تولت التحقيق.