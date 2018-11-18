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ضبط 2205 هاربين من أحكام وتحصيل 206 آلاف و808 جنيهات غرامات بالغربية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:00 م
ضبط 2205 هاربين من أحكام وتحصيل 206 آلاف و808 جنيهات غرامات بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2205 هاربين من أحكام، منهم 1204 أحكام فى جنح الغرامات، و957 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و 42 حكما فى مخالفات، 2 حكم فى جناية وتحصيل 206808 آلاف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابه العامه التحقيق.

 

 

 

 


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