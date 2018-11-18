ضبط 14 هارب فى حملة تنفيذ الأحكام بالمحافظات

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، عن استهداف وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة .

وتم ضبط المحكوم عليه سراج.ف.ح 38 سنة صاحب ورشة رخام ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط ، والمطلوب ضبطه فى 83 حكم قضائى فى قضايا إيصالات أمانه بإجمالى عقوبات بلغت 42 سنه ، وكفالات بقيمة 83000 جنيه .

والمحكوم عليه رأفت.ع.ج ن 63 سنة سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية والمطلوب ضبطه فى61 حكم قضائى فى قضايا تبديد بإجمالى عقوبات بلغت 37سنة و 6 شهور ، وكفالات بقيمة 45100 جنيه ، المحكوم عليه محمد.م.ح 29 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية والمطلوب ضبطه فى 35 حكم قضائى فى قضايا تبديد بإجمالى عقوبات بلغت 21 سنة، وكفالات بقيمة 18 ألف جنيه .

والمحكوم عليها رضا أ.م 43 سنه ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهوربالبحيرة والمطلوب ضبطها فى 30 حكم قضائى فى قضايا تبديد بإجمالى عقوبات بلغت 39سنه ، وكفالات بقيمة 18 ألف جنيه ،المحكوم عليه، عزت.ف.ك 45 سنه مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، بالبحيرة والصادر ضده 30 حكم قضائى فى قضايا تبديد وشيكات بعقوبات بلغت 38سنة، وكفالات بقيمة 14 ألف جنيه.

والمحكوم عليه السيد.م.س 64 سنة، مقاول ، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية ، والمطلوب للتنفيذ عليه في 20 حكم قضائى فى قضايا تبديد ، بإجمالى عقوبات بلغت 20سنه ، وكفالات بقيمة 16 ألف جنيه ، والمحكوم عليه ياسر.م.س52 سنة، عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية والمطلوب للتنفيذ عليه فى 18 حكم قضائى فى قضايا تبديد بإجمالى، عقوبات بلغت 11سنه ، وكفالات بقيمة8000 جنيه .

والمحكوم عليه جاد.هـ.ج 44 سنه مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالإعدام فى قضية " قتل عمد" ،المحكوم عليه محمد.م.ح 29 سنه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 6لمدة سنوات فى قضية " تزوير" ، والمحكوم عليه باسم.س.ح 30 سنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى بالمنيا هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية "مخدرات " ،والمحكوم عليه أبانوب.ن.ف عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الغردقة بالبحر الأحمر ، صادر ضده حكم غيابى بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية "مخدرات".

المحكوم عليه حمادة.ع.م 46 سنه مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية صادر ضده حكم غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية "إستعمال قسوة" ،والمحكوم عليه عبدالفتاح.ع.ح 48 سنه تاجر ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة صادر ضده حكم غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية "سرقة بالإكراه"، والمحكوم عليه محمد.ع.ع 29 سنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة صادر ضده حكم غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية "مخدرات"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.