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ضبط 109 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1171 حكما متنوعا بالإسماعيلية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:56 م
ضبط 109 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1171 حكما متنوعا بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1171 حكمًا متنوعًا منها 803 حكمًا جزئيا،  و33 حكم مستأنف و301 حكم غرامات ،33 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 109 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
 
وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

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