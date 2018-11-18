ضبط متهمين وراء سرقه أبراج شركات الاتصالات بالبحيرة وبحوزتهما 9 بطاريات

كتب: محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مديرية أمن البحيرة ،ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بسرقة بطاريات خاصة بأحد أبراج شركات الإتصالات بالبحيرة، وبحوزتهما 9 بطاريات .

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة ، الحالة الأمنية بناحية القرية الرابعة بدائرة المركز لملاحظة الحالة الأمنية شاهدوا سيارتين نقل يقوم مستقليها بالسرقة من داخل برج خاص بإحدى شركات المحمول بذات الناحية ، ولدى مشاهدتهم للقوات حاولوا الهرب فإصطدمت إحدى السيارتين بسيارة متوقفة بجانب الطريق،وأمكن ضبطها وبداخلها إبراهيم م. ح 35 سنه ، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح , ضرب , خيانة أمانة" ومحكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "سرقة" ،وبحوزته 9بطاريات خاصة ببرج المحمول ،مقص حديدى، أجنة ، جاكوش بينما فر باقى المتهمين هاربين بالسيارة الأخرى.

ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق بين قطاع الامن العام والجهات المعنية لتتبع خط سير السيارة الهاربة، حتى تم ضبطها بمشاركة وحدة مباحث مركز شرطة كوم حماده وبداخلها مجدى م. خ 32سنه ، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية ، بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلٍ من محمد ع. ع 37سنه عامل، ياسر ع. م 35 سنه مصيحلى ع. ع 30 سنه ، سائق "لهم معلومات جنائية ، ومقيمون بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.