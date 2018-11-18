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ضبط مالك محطة وقود لاستيلائه علي 110 ألف لتر سولار فى شبرا الخيمة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:01 م
ضبط مالك محطة وقود لاستيلائه علي 110 ألف لتر سولار فى شبرا الخيمة حبس -ارشيفية
كتب نيفين طه
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ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض على مالك محطه وقود سيارات لقيامه بالاستيلاء على 110 ألف لتر سولار مدعم، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدعو "عبدالعزيز.م.ع" مالك محطة وقود للسيارات، كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة ، وذلك لقيامه بالتلاعب فى المعايرة الخاصة بمسدسات التموين لسيارات المستهلكين، والإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت 86000 لتر "بنزين 80" ،  24400  لتر "ســــولار"، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
   
 

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