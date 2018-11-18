ضبط عاطلين بحوزتهما 27 علية أقراص مخدرة الغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونه ، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى ،مدير المباحث الجنائية، بتمكن النقباء محمود عبدالجواد واسلام الفولى ، معاونا مباحث قسم ثان طنطا من ضبط " محمد . ع . ط - 60 سنة " عاطل، و " ابراهيم . م . أ - 42 سنة " عاطل وبحوزتهما 27 علبة أقراص مخدرة بقصد الإتجار، تحر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.