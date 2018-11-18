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الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:04 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما 27 علية أقراص مخدرة الغربية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:04 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 27 علية أقراص مخدرة الغربية أقراص مخدرة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونه ، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى  ،مدير المباحث الجنائية، بتمكن النقباء محمود عبدالجواد واسلام الفولى ، معاونا مباحث قسم ثان طنطا من ضبط " محمد . ع .  ط  - 60 سنة "  عاطل،  و " ابراهيم . م . أ -  42  سنة "  عاطل وبحوزتهما 27  علبة أقراص مخدرة  بقصد الإتجار، تحر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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