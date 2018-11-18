video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين قدما كشف حساب بنكى مزور لإحدى السفارات للحصول على تأشيرة سفر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:34 ص
ضبط شخصين قدما كشف حساب بنكى مزور لإحدى السفارات للحصول على تأشيرة سفر كشوف مزورة -أرشيفية
محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالتقدم لإحدى السفاراتن للحصول على تأشيرة سفر بموجب كشف حساب بنكى مزور.
 
بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. من مسئولى إحدى سفارات الدول الأجنبية بالقاهرة بتقدم مواطنان مصريان للحصول على تأشيرة سفر بموجب مستندات يشتبه أن تكون مزورة.
 
بالإنتقال والفحص. وبالتنسيق مع مسئولى السفارة تم ضبط كلٍ من سعيد ع. ب  45 سنة،محمد ف. م 38 سنة، محاسب، مقيمان بمحافظة المنوفية.
 
وتبين تقدم المتهمان لمسئولى السفارة للحصول على تأشيرة سياحة، ومن ضمن المستندات التى تقدما بها كشفى حساب بنكى بإسم كلاً منهما منسوب صدورهما لأحد البنوك يُفيدان وجود العديد من المعاملات "سحب وإيداع "على رصيدهما لدى البنك خلافاً للحقيقة .
 
بفحص كشفى الحساب المشار إليهما تبين أنهما مزوران تزويراً كلياً, بمناقشة المذكوران ومواجهتهما أقرا بتقدمهما بالمستندات المزورة سالفة الذكر للسفارة للحصول بموجبها على تأشيرة دخول، وأنهما تحصلا عليها عن طريق قيامهما بطباعتها بأحد محال خدمات الكمبيوتر، دون علم أصحابها .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على قائد السيارة المتسبب فى سقوط سور كوبرى صفط اللبن ومصرع شخصين

الجيش السورى يواصل عملياته لتحرير بادية السويداء الشرقية من قبضة "داعش"

القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تزوير

الاموال العامه

حساب بنكي

كشف حساب بنكي

حوادث اليوم




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة