ضبط شخصين قدما كشف حساب بنكى مزور لإحدى السفارات للحصول على تأشيرة سفر

محمود عبد الراضي _دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالتقدم لإحدى السفاراتن للحصول على تأشيرة سفر بموجب كشف حساب بنكى مزور.

بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. من مسئولى إحدى سفارات الدول الأجنبية بالقاهرة بتقدم مواطنان مصريان للحصول على تأشيرة سفر بموجب مستندات يشتبه أن تكون مزورة.

بالإنتقال والفحص. وبالتنسيق مع مسئولى السفارة تم ضبط كلٍ من سعيد ع. ب 45 سنة،محمد ف. م 38 سنة، محاسب، مقيمان بمحافظة المنوفية.

وتبين تقدم المتهمان لمسئولى السفارة للحصول على تأشيرة سياحة، ومن ضمن المستندات التى تقدما بها كشفى حساب بنكى بإسم كلاً منهما منسوب صدورهما لأحد البنوك يُفيدان وجود العديد من المعاملات "سحب وإيداع "على رصيدهما لدى البنك خلافاً للحقيقة .

بفحص كشفى الحساب المشار إليهما تبين أنهما مزوران تزويراً كلياً, بمناقشة المذكوران ومواجهتهما أقرا بتقدمهما بالمستندات المزورة سالفة الذكر للسفارة للحصول بموجبها على تأشيرة دخول، وأنهما تحصلا عليها عن طريق قيامهما بطباعتها بأحد محال خدمات الكمبيوتر، دون علم أصحابها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.