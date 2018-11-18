صور.. وزير القوى العاملة: حادث الاعتداء على الصيدلى بالسعودية فردى ممكن يحدث بأى دولة

الدقهلية شريف الديب

وصف الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، محافظة الدقهلية بأنها محافظة العمل والنشاط والأداء، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة تسعى لتغيير فكره الشباب بالسعى خلف الوظيفة الحكومية إلى الاتجاه للمشروعات الصغيرة الخاصة.

وقال سعفان، خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات الخاصة بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور كمال شاروبيم، المحافظ، نعمل على إنشاء شركة تسويق عالمية، واستخدام التكنولوجيا لتسويق المنتجات، مشيرا لإمكانية مشاركة الجامعات فى تنفيذ تلك الفكرة وبذلك يكون المنتج جاهز للتسويق، وبحيث أن الطالب يستطيع البحث عن الجهات التى تطلب سلع معينة فى الخارج ونعمل على توفير هذه السلع من خلال شركة تسويق عالمية، وهو ما يتيح عمل المشروعات الصغيرة التسويق فور إنتاجه على الفور.

وتعليقاً على حادث الاعتداء على الصيدلى المصرى بالسعودية، قال الوزير:" الحادث مشكلة فردية ممكن أن تحدث فى أى دولة فى العالم، والمملكة العربية السعودية اتخذت كل الإجراءات اللازمة فى الحادثة والتحقيق مع المتهم، كما أن المملكة تتخذ التدابير للمحافظة على حقوق الصيدلى المادية".



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