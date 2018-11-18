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صور..وزير الشباب ومحافظ قنا يتنافسان لإظهار مهارتهم فى لعب الكرة بقنا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:46 م
صور..وزير الشباب ومحافظ قنا يتنافسان لإظهار مهارتهم فى لعب الكرة بقنا جانب من جولة الوزير
قنا - وائل محمد
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قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بمنافسة بعضهم البعض خلال جولة تفقد مركز شباب مركز المراشدة وفاو خلال جولة تفقد عدد من المشروعات الرياضية.

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وقام الوزير والمحافظ بالتنافس فيما بينهم على تسديد ركلتى جزاء خلال تفقد مركز شباب المراشدة وإبراز كل منهم مهارته فى تسديد الكرة على حراس أحد الملاعب الخماسية التى تم افتتاحها والتلاعب بالكرة.

وكان  الوزير استمع لطلبات مجلس إدارة المركز الجديد المنتخب منذ أسبوع حيث تلخصت الاحتياجات فى إنشاء ملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية بالنجيل الطبيعي، ورفع كفاءة الملعب المتعدد الأغراض والمبنى الادارى.

وأكد الوزير على أهمية الاستثمار فى المركز ضمن رؤية الوزارة نحو تفعيل الإدارة الاقتصادية بمراكز الشباب ، مطالباً من مجلس إدارة المركز العمل على الاستثمار داخل المركز لإنشاء حمام سباحة، لتوفير عوائد يمكن من خلالها تطوير منشآت المركز.

 
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